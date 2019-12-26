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При РНБО планують створити Раду експертів з енергобезпеки

При РНБО планують створити Раду експертів з енергобезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. При Раді національної безпеки і оборони України буде створено Раду експертів з питань енергетичної безпеки. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомили УНН у пресслужбі Ради нацбезпеки і оборони.

"Рада експертів з питань енергетичної безпеки діятиме як консультативний орган і вирішуватиме питання безпеки у енергетичній сфері. Наразі вже розроблюється проєкт Положення цієї Ради та створено робочі групи за напрямками в енергетичній сфері", - цитує пресслужба слова Данілова.

Рішення щодо цього було ухвалено під час засідань робочих груп з питань подолання загроз у нафтогазовій та енергетичній сферах, які відбулися під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.

За словами секретаря РНБО, важливим завданням для влади є збереження позицій України як провідної держави-транзитера газу. "Через наші потужності мають проходити максимальні об’єми газу", - сказав він, додавши, що в цьому контексті важливою є позиція міжнародної спільноти щодо будівництва газогону "Північний потік-2".

Своєю чергою голова правління АТ "НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, присутній на засіданні, запевнив, що Україна накопичила достатні об’єми природного газу у підземних сховищах й повністю забезпечена газом на зимовий період.

Крім того, розглядаючи питання безпеки енергетичного ринку України, секретар РНБО наголосив на необхідності забезпечення фізичної і кібернетичної безпеки об’єктів критичної інфраструктури. "Наша критична енергетична інфраструктура має бути повністю захищена не лише від фізичних загроз, але й від потенційних кібератак. Більше того, ця ланка не має постраждати після остаточного анбандлінгу НАК "Нафтогаз", - зазначив він, додавши, що єдність оператора ГТС та сервісної компанії є важливим фактором стійкості до загроз.

Під час засідання робочої групи з питань подолання загроз в енергетичній сфері секретар РНБО України підкреслив важливість створення енергетичного балансу та розбудови національної енергетичної системи за європейськими стандартами. "Наше головне завдання – увійти з українською енергетичною системою до єдиної європейської енергетичної системи", - сказав він.

Негадаємо, у РНБО провели зустріч з делегацією Сполучених Штатів.

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