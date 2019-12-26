При РНБО планують створити Раду експертів з енергобезпеки

КИЇВ. 26 грудня. УНН. При Раді національної безпеки і оборони України буде створено Раду експертів з питань енергетичної безпеки. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомили УНН у пресслужбі Ради нацбезпеки і оборони.