У РНБО провели зустріч з делегацією Сполучених Штатів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сфера кібербезпеки є одним з найважливіших пріоритетів діяльності РНБО України. На цьому наголосив Секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією співробітників Сенату США, пише УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
Данілов назвав сферу кібербезпеки ключовою складовою національної безпеки. “У наступні п’ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план”, — сказав він, додавши, що у глобалізованому світі, де війни все більше стають гібридними, захист інформації та пристроїв для роботи з нею є вкрай важливим, оскільки для кіберзлочинів не існує кордонів.
“У цьому контексті Секретар РНБО України повідомив про роботу над оновленою Стратегією кібербезпеки, і зазначив, що в Апараті РНБО України триває робота над розбудовою Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) відповідно до сучасних викликів, головним завданням якого визначено, зокрема, прогнозування і виявлення потенційних та реальних кіберзагроз, а також забезпечення РНБО України аналітичними матеріалами”, — вказано у повідомленні.
Данілов також підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський приділяє багато уваги питанням кібербезпеки, і за підсумками засідання РНБО України 7 грудня ухвалено ряд рішень у цій сфері.
“Своєю чергою, члени американської делегації зазначили, що Україна дає відсіч кібератакам. Співробітники Сенату США наголосили на суголосній підтримці України у Конгресі та Сенаті, свідченням чого, зокрема, є виділення 300 млн дол. військової допомоги, а також запровадження санкцій щодо російської енергетики”, — додали у РНБО.
Як писав УНН, раніше глава СБУ Іван Баканов запевнив дипломатів США у чіткій позиції України для “нормандського” саміту.