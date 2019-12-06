Баканов запевнив дипломатів США у чіткій позиції України для "нормандського" саміту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Служби безпеки України Іван Баканов обговорив з високопосадовцями зі Сполучених Штатів Америки хід підготовки до зустрічі "нормандської четвірки", вказавши, що Україна має чітку позицію для переговорів у "нормандському форматі". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у зустрічі взяли участь заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент та Тимчасово повірений у справах США в Україні, посол Вільям Тейлор.
"Сторони обмінялися думками щодо зустрічі в "нормандському форматі", яка відбудеться наступного понеділка у Парижі", - йдеться у повідомленні.
"Українська сторона активно готується до зустрічі у "нормандському форматі". Ми маємо чітку позицію для переговорів", - підкреслив Іван Баканов.
Учасники зустрічі також обговорили питання реалізації запланованої реформи Служби безпеки України.
Нагадаємо, "нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.