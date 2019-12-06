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У Кремлі назвали власні очікування від саміту "нормандської четвірки"

У Кремлі назвали власні очікування від саміту "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 9386 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кремль очікує, що саміт “нормандської четвірки”, який пройде в Парижі 9 грудня, буде сприяти врегулюванню ситуації на сході України і підтвердить безальтернативність “Мінська-2”. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Настрій (у президента РФ Володимира Путіна) серйозний, очікування одне — сприяти врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході цієї країни”, — підкреслив він. “Забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей”, — додав Пєсков, кажучи про очікування Кремля від майбутнього саміту.

Путін планує провести на полях саміту окремі зустрічі з лідерами країн “нормандської четвірки”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кремль: Путін обговорив з Радбезом РФ ситуацію в Україні в контексті підготовки до саміту в Парижі

“(Плануємо) здійснити такі важливі двосторонні зустрічі і з президентом (Франції Емманюелем) Макроном, і з канцлером ФРН (Ангелою) Меркель, і з президентом України (Володимиром) Зеленським”, — повідомив Пєсков.

Він також висловив упевненість в тому, що Парижу вдасться забезпечити всі необхідні умови для проведення саміту, незважаючи на акції протесту в місті. “Ми не перебільшуємо якоїсь небезпеки для проведення саміту і переконані, що французька влада в стані і чудово забезпечить необхідні умови для проведення цієї зустрічі”, — сказав представник Кремля.

Варто додати, що Путін і Зеленський можуть обговорити в Парижі питання поставок газу.

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