Кремль: Путін обговорив з Радбезом РФ ситуацію в Україні в контексті підготовки до саміту в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Порушувалися різні міжнародні питання. Відбувся обмін думками щодо ситуації на південному сході України в контексті підготовки до запланованого на 9 грудня саміту в “нормандському форматі”, — зазначив він.
“На зустрічі були присутні глава адміністрації президента Антон Вайн, спікер Держдуми В’ячеслав Володін, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, глава ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Сергій Наришкін. Відбулася розмова з поточних питань соціально-економічного розвитку країни”, — додав Пєсков .
Як передавав УНН раніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не дав точної відповіді на питання, чи пройде окрема зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського під час саміту в “нормандському форматі” у Парижі.