Кремль: Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Украине в контексте подготовки к саммиту в Париже

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Киев  •  УНН

 • 9709 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в “нормандском формате”, — отметил он.

“На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин. Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны”, — добавил Песков.

Как сообщал УНН ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, пройдет отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита в “нормандском формате” в Париже.

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