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Програма саміту в "нормандському форматі" знаходиться на стадії підготовки - Кремль

Програма саміту в "нормандському форматі" знаходиться на стадії підготовки - Кремль

Київ • УНН

 • 9315 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не дав точної відповіді на питання, чи пройде окрема зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського під час саміту в “нормандському форматі” у Парижі, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Поки немає ніяких позначок за програмою (саміту), це все в стадії підготовки, це підготовка між чотирма столицями”, — сказав представник Кремля, відповідаючи на питання ТАСС. За його словами, “відповідні помічники президентів знаходяться в контакті, ведеться опрацювання, поки ясно тільки, що буде “нормандський формат”.

При цьому Пєсков зауважив: “Так чи інакше в рамках” нормандського формату “всі чотири президенти зустрінуться, а вже все інше, що на полях відбуватиметься — ці модальності узгоджуються”.

Як повідомлялося раніше, російські військові отримують інформацію про регіонах, прилеглих до кордонів РФ, в тому числі про стан справ на Донбасі (території під контролем бойовиків так званих “республік”), по спеціальних каналах. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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