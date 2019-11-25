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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 35221 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 94063 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Программа саммита в "нормандском формате" находится на стадии подготовки - Кремль

Программа саммита в "нормандском формате" находится на стадии подготовки - Кремль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, пройдет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита в “нормандском формате” в Париже, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Пока нет никаких наметок по программе (саммита), это все в стадии подготовки, это подготовка между четырьмя столицами”, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, “соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка, пока ясно только, что будет “нормандский формат”.

При этом Песков заметил: “Так или иначе в рамках „нормандского формата“ все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить — эти модальности согласовываются”.

Как сообщалось ранее, российские военные получают информацию о регионах, прилегающих к границам РФ, в том числе о состоянии дел на Донбассе (территории под контролем боевиков так называемых “республик”), по специальным каналам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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