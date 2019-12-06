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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Кремле назвали собственные ожидания от саммита "нормандской четверки"

В Кремле назвали собственные ожидания от саммита "нормандской четверки"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кремль ожидает, что саммит “нормандской четверки”, который пройдет в Париже 9 декабря, будет способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины и подтвердит безальтернативность “Минска-2”. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Настрой (у президента РФ Владимира Путина) серьезный, ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны”, — подчеркнул он. “Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания минских договоренностей”, — добавил Песков, говоря об ожиданиях Кремля от предстоящего саммита.

Путин планирует провести на полях саммита отдельные встречи с лидерами стран “нормандской четверки”.

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“(Планируем) осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, и с канцлером ФРГ (Ангелой) Меркель, и с президентом Украины (Владимиром) Зеленским”, — сообщил Песков.

Он также выразил уверенность в том, что Парижу удастся обеспечить все необходимые условия для проведения саммита, несмотря на акции протеста в городе. “Мы не преувеличиваем какой-то опасности для проведения саммита и убеждены, что французские власти в состоянии и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи”, — сказал представитель Кремля.

Стоит добавить, что Путин и Зеленский могут обсудить в Париже вопросы поставок газа.

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