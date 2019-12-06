Баканов заверил дипломатов США в четкой позиции Украины для "нормандского" саммита
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с высокопоставленными чиновниками из США ход подготовки к встрече "нормандской четверки", указав, что Украина имеет четкую позицию для переговоров в "нормандской формате". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, во встрече приняли участие заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент и временно поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор.
"Стороны обменялись мнениями о встрече в "нормандской формате", которая состоится в следующий понедельник в Париже", - говорится в сообщении.
"Украинская сторона активно готовится к встрече в "нормандской формате". Мы имеем четкую позицию для переговоров", - подчеркнул Иван Баканов.
Участники встречи также обсудили вопросы реализации запланированной реформы Службы безопасности Украины.
Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.