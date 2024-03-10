Президентка Словаччини розкритикувала уряд Фіцо за підрив судової системи та проросійську позицію
Київ • УНН
Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала прем'єр-міністра Роберта Фіцо за його спроби послабити судову систему, співпрацювати з росією та підірвати підтримку України в російсько-українській війні.
Президент Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала прем'єр-міністра Роберта Фіцо через його намагання послабити судову систему та готовність до контактів з росією. Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times, передає УНН.
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За словами Чапутової, Фіцо випробовує межі демократії судовою реформою, а також нападками на Конституційний суд. У тому ж числі вона порівняла його з угорським колегою Віктором Орбаном.
Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині
Нагадаємо
Минулої осені на парламентських виборах в Словаччині перемогла партія Роберта Фіцо "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО. Окрім того він називав війну "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України. Цього місяця Фіцо заявив, що "західна стратегія використання війни в Україні для ослаблення Росії в економічному, військовому і політичному плані не працює".
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