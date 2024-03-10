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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию

Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо за подрыв судебной системы и пророссийскую позицию

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 13:39  •  9363 просмотра

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Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала премьер-министра Роберта Фицо за его попытки ослабить судебную систему, сотрудничать с россией и подорвать поддержку Украины в российско-украинской войне.

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала премьер-министра Роберта Фицо из-за его попытки ослабить судебную систему и готовность к контактам с россией. Об этом она сказала в интервью Financial Times, передает УНН.

Детали

По словам Чапутовой, Фицо испытывает границы демократии судебной реформой, а также нападками на Конституционный суд. В том же числе она сравнила его с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии

- заявила президентка.

Напомним

Прошлой осенью на парламентских выборах в Словакии победила партия Роберта Фицо "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО. Кроме того, он называл войну "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины. В этом месяце Фицо заявил, что "западная стратегия использования войны в Украине для ослабления россии в экономическом, военном и политическом плане не работает".

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