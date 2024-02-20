Президент Казахстану відвідає росію з робочим візитом 21 лютого

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 21 лютого відвідає з робочим візитом росію для участі у церемонії відкриття міжнародного турніру "Ігри майбутнього" у Казані, передає УНН із посиланням на Tengrinews.kz.

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Очікується, що на захід також прибудуть глави білорусі, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану, представники інших держав.

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