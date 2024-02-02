Зеленський обговорив з президентом Казахстану активізацію політичного діалогу

Президент України Володимир Зеленський обговорив з казахстанським Касимом-Жомартом Токаєвим активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу, передає УНН.

Деталі

Поспілкувалися телефоном із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Насамперед подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні. Поінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру - написав Зеленський у Telegram.

Зеленський повідомив Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.

"Насамкінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевняв раніше, що Казахстан дотримуватиметься санкційного режиму щодо росії.