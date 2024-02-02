Зеленський обговорив з президентом Казахстану активізацію політичного діалогу
Київ • УНН
Президент України проінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з казахстанським Касимом-Жомартом Токаєвим активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу, передає УНН.
Деталі
Поспілкувалися телефоном із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Насамперед подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні. Поінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру
Зеленський повідомив Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.
"Насамкінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевняв раніше, що Казахстан дотримуватиметься санкційного режиму щодо росії.