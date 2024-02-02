Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию политического диалога
Киев • УНН
Президент Украины проинформировал коллегу о результатах работы советников по безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с казахстанским Касимом-Жомартом Токаевым активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога, передает УНН.
Детали
Пообщались по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Прежде всего поблагодарил за гуманитарную помощь, предоставленную нашей стране. Проинформировал коллегу о результатах работы советников по безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира
Зеленский сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей.
"Наконец обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога", - отметил Зеленский.
Дополнение
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверял ранее, что Казахстан будет придерживаться санкционного режима в отношении россии.
Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию политического диалога
Президент Украины проинформировал коллегу о результатах работы советников по безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.
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