Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию политического диалога

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с казахстанским Касимом-Жомартом Токаевым активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога, передает УНН.

Детали

Пообщались по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Прежде всего поблагодарил за гуманитарную помощь, предоставленную нашей стране. Проинформировал коллегу о результатах работы советников по безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира - написал Зеленский в Telegram.

Зеленский сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

"Наконец обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога", - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверял ранее, что Казахстан будет придерживаться санкционного режима в отношении россии.