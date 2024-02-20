Президент Казахстана посетит россию с рабочим визитом 21 февраля

Через СМС или видеозвонок: в Украине действует пилотный проект по негромкому вызову бригады экстренной помощи

В Украине стартовал пилотный проект, который позволит осуществлять беззвучные экстренные вызовы с помощью СМС или видеозвонка, чтобы обеспечить доступ к экстренным службам для людей с инвалидностью или тех, кто не может четко объяснить причину вызова.