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В Казахстане новый премьер-министр - им назначен Олжас Бектенов, экс-глава администрации президента Токаева

В Казахстане новый премьер-министр - им назначен Олжас Бектенов, экс-глава администрации президента Токаева

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 10:31  •  7422 просмотра

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Президент Казахстана Токаев назначил бывшего главу своей администрации Олжаса Бектенова новым премьер-министром Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ о назначении на пост премьер-министра страны экс-руководителя администрации президента. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Республики Казахстан.

Детали

Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен Премьер-Министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности. - говорится в сообщении.

О выдвижении кандидатуры Бектенова стало известно сегодня утром.

Предлагаю кандидатуру Олжаса Бектенова

 - заявил Токаев на заседании нижней палаты парламента.

После этого депутаты приступили к обсуждению и процедуре голосования.

Справка

Олжас Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алма-Ате. О чиновнике известно, что он окончил Казахскую государственную юридическую академию; в 2005-2006 годах был главным экспертом юридического отдела канцелярии премьер-министра Казахстана. В период с 2006 по 2017 год занимал должности в администрации президента, а также в департаменте Нацбюро по противодействию коррупции.

Бектенов также два года занимал должность заместителя председателя агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции. Согласно официальной информации, с февраля 2022 года Олжас Бектенов стал главой агентства по противодействию коррупции, а с апреля 2023 года работал руководителем администрации президента Токаева.

Напомним,

Президент Казахстана Токаев объявил об отставке правительства и назначил исполняющего обязанности премьер-министра Романа Скляра.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с казахстанским Касымом-Жомартом Токаевым активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.

Производство турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстане начнется в 2024 году.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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