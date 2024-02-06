У Казахстані новий прем'єр-міністр - ним призначено Олжаса Бектенова, ексглаву адміністрації президента Токаєва
Київ • УНН
Президент Казахстану Токаєв призначив колишнього главу своєї адміністрації Олжаса Бектенова новим прем'єр-міністром Казахстану.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв затвердив указ про призначення на пост прем'єр-міністра країни екс-керівника адміністрації президента. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу президента Республіки Казахстан.
Деталі
Указом Глави держави Бектенова Олжаса Абаєвича призначено Прем'єр-Міністром Республіки Казахстан, його звільнено з раніше займаної посади.
Про висування кандидатури Бектенова стало відомо сьогодні вранці.
Пропоную кандидатуру Олжаса Бектенова
Після цього депутати приступили до обговорення та процедури голосування.
Довідка
Олжас Бектенов народився 13 грудня 1980 року в Алма-Аті. Про посадовця відомо, що він закінчив Казахську державну юридичну академію; у 2005-2006 роках був головним експертом юридичного відділу канцелярії прем'єр-міністра Казахстану. У період з 2006 до 2017 року обіймав посади в адміністрації президента, а також у департаменті Нацбюро з протидії корупції.
Бектенов також два роки обіймав посаду заступника голови агентства у справах державної служби та протидії корупції. Згідно з офіційною інформацією, З лютого 2022 року Олжас Бектенов став головою агентства з протидії корупції, а з квітня 2023 року працював керівником адміністрації президента Токаєва.
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