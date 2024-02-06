У Казахстані новий прем'єр-міністр - ним призначено Олжаса Бектенова, ексглаву адміністрації президента Токаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв затвердив указ про призначення на пост прем'єр-міністра країни екс-керівника адміністрації президента. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу президента Республіки Казахстан.

Деталі

Указом Глави держави Бектенова Олжаса Абаєвича призначено Прем'єр-Міністром Республіки Казахстан, його звільнено з раніше займаної посади. – ідеться у повідомленні.

Про висування кандидатури Бектенова стало відомо сьогодні вранці.

Пропоную кандидатуру Олжаса Бектенова - заявив Токаєв на засіданні нижньої палати парламенту.

Після цього депутати приступили до обговорення та процедури голосування.

Довідка

Олжас Бектенов народився 13 грудня 1980 року в Алма-Аті. Про посадовця відомо, що він закінчив Казахську державну юридичну академію; у 2005-2006 роках був головним експертом юридичного відділу канцелярії прем'єр-міністра Казахстану. У період з 2006 до 2017 року обіймав посади в адміністрації президента, а також у департаменті Нацбюро з протидії корупції.

Бектенов також два роки обіймав посаду заступника голови агентства у справах державної служби та протидії корупції. Згідно з офіційною інформацією, З лютого 2022 року Олжас Бектенов став головою агентства з протидії корупції, а з квітня 2023 року працював керівником адміністрації президента Токаєва.

Нагадаємо

Президент Казахстану Токаєв оголосив про відставку уряду і призначив виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Романа Скляра.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з казахстанським Касимом-Жомартом Токаєвим активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.

Виробництво турецьких безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Anka в Казахстані розпочнеться в 2024 році.