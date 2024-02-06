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Президент Казахстану оголосив про відставку уряду країни

Президент Казахстану оголосив про відставку уряду країни

Київ • УНН

 • 35053 перегляди

Президент Казахстану Токаєв оголосив про відставку уряду і призначив виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Романа Скляра.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду, відповідно до статті 70 Конституції країни. Про це повідомляє Orda.kz, передає УНН.

Деталі

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду країни, підписавши відповідний указ.

На тимчасовий період виконання обов'язків прем'єр-міністра призначено Романа Скляра.

Указ, який набрав чинності з моменту підписання, визначає, що члени кабінету міністрів продовжать виконувати свої обов'язки до затвердження нового уряду.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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