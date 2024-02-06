Президент Казахстану оголосив про відставку уряду країни
Київ • УНН
Президент Казахстану Токаєв оголосив про відставку уряду і призначив виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Романа Скляра.
Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду, відповідно до статті 70 Конституції країни. Про це повідомляє Orda.kz, передає УНН.
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Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду країни, підписавши відповідний указ.
На тимчасовий період виконання обов'язків прем'єр-міністра призначено Романа Скляра.
Указ, який набрав чинності з моменту підписання, визначає, що члени кабінету міністрів продовжать виконувати свої обов'язки до затвердження нового уряду.
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