Президент Казахстана объявил об отставке правительства страны
Президент Казахстана Токаев объявил об отставке правительства и назначил исполняющего обязанности премьер-министра Романа Скляра.
Шольц и Атталь спорят о торговом соглашении между ЕС и МЕРКОСУР
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время пресс-конференции в Берлине выразили разногласия относительно заключения торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан с целью создания мощного источника нейтронов для научных применений.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержки Украины со стороны ЕС.
Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро
Европарламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет для поддержки усилий Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации.
Исследователи раскрыли тайны вирусов оспы и надеются на успех будущей терапии
Исследователи раскрыли секреты архитектуры вируса оспы с помощью криоэлектронной микроскопии и молекулярного моделирования, найдя ключевой белок A10, который определяет структуру вирусного ядра, и надеясь, что это поможет в будущем в разработке противовирусных методов лечения.
6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена
Основателем Всемирного дня без мобильного телефона в 2001 году стал французский писатель Фил Марсо, который написал первый в мире SMS-роман. Всем, кто хочет присоединиться к событию предлагают выходить из дома без мобильных телефонов, и, вообще, делать вид, что их не существует.
Как правильно читать этикетку на продуктах: дали 6 лайфхаков
Советы по выбору здоровой пищи и напитков.
В Германии наземный персонал пяти аэропортов устроит забастовку в среду
В среду немецкий наземный персонал пяти крупных аэропортов объявит забастовку, что приведет к срыву полетов.
Лесные пожары в Чили уже отобрали жизни более 120 человек
Количество погибших от лесных пожаров в Чили возросло до более 120 человек. Официальные лица также сообщили, что идентифицировано 32 тела, проведено 40 вскрытий, 10 тел готовы к доставке родственникам.