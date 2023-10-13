Президент Зеленський нагородив 472 військових, 282 з них – посмертно

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Згідно з документами, нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку, йдеться на сайті Офісу президента.

Указом №687/2023 Президент постановив нагородити 157 оборонців, з них 130 – посмертно. Військовим призначені ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні" й "За врятоване життя".

Указом №688/2023 глава держави нагородив 170 захисників, зокрема 112 – посмертно. Їм призначені ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Указом №689/2023 нагороджені 145 військовослужбовців, 40 з них – посмертно. Оборонцям призначені ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" й "Захиснику Вітчизни".

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