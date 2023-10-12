Зеленський відзначив кілька бригад за успішне ведення боїв
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський відзначив кілька бригад Сил оборони за успішне введення боїв та знищення броньованої техніки окупанта. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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«Головне за сьогодні. Провів Ставку. Як і завжди, командувачі доповіли щодо ситуації на передовій – основні напрямки, гарячі точки. Те, що намагається робити окупант. Наші відповіді», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що особлива увага зараз одночасно і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, зокрема боям у районі Авдіївки.
«Вдячний кожному воїну, кожному підрозділу за стійкість. Загалом є за що відзначити 53-тю та 110-ту окремі механізовані бригади, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду й нашу потужну «Сімдесятдевʼятку» ДШВ. Лише цими днями й лише воїни цих бригад знищили вже сотні одиниць броньованої техніки окупанта. Звичайно, не можу не відзначити й результати 55-ї окремої артилерійської бригади, яка воює на Запорізькому напрямку. Я дякую вам, воїни! Традиційно влучні», - сказав Зеленський.
Доповнення
Українські військові відбили 7 атак росіян в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.