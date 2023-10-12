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Зеленский отметил несколько бригад за успешное ведение боев

Зеленский отметил несколько бригад за успешное ведение боев

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский отметил несколько бригад Сил обороны за успешное введение боев и уничтожение бронированной техники оккупанта. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Главное за сегодня. Провел Ставку. Как и всегда, командующие доложили по ситуации на передовой – основные направления, горячие точки. То, что пытается делать оккупант. Наши ответы», - сказал Зеленский.

Он отметил, что особое внимание сейчас одновременно и Харьковщине, и Югу, и Донецкой области, в частности боям в районе Авдеевки.

«Благодарен каждому воину, каждому подразделению за стойкость. В целом есть за что отметить 53-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду и нашу мощную «Семьдесят девятую» ДШВ. Только в эти дни и только воины этих бригад уничтожили уже сотни единиц бронированной техники оккупанта. Конечно, не могу не отметить и результаты 55-й отдельной артиллерийской бригады, которая воюет на Запорожском направлении. Я благодарю вас, воины! Традиционно меткие», - сказал Зеленский.

Дополнение

Украинские военные отбили 7 атак россиян в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку Ласточкино, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

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