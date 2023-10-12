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Сили оборони відбили 7 атак росіян в районі Авдіївки

Сили оборони відбили 7 атак росіян в районі Авдіївки

Київ • УНН

 • 313837 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Українські військові відбили 7 атак росіян в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

«На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 7 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області…», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

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Також Генштаб повідомив про ситуацію на інших напрямках:

· На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

· На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області.

· На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.

· На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів біля Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

· На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

"Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначається в повідомленні.

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