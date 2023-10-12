Авдіївка: українські військові знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку ворог активізував наступальні дії. Проте Сили оборони відбили всі атаки росіян та втримали позиції. За добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.
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«Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що одними з перших у бій вступили воїни ССО.
Так, станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК 3-го полку ССО знищено:
• п’ять танків
• одна БМП
• один БТР
• один бронеавтомобіль “Тигр”
• десятки одиниць живої сили противника
«Воїни ССО вчергове нагадують окупантам: не намагайтеся ступати на українську землю, інакше вона горітиме під вашими ногами!» - наголошується в повідомленні.
Доповнення
В Генштабі повідомлялося, що українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбиваючи десятки атак противника.