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Авдеевка: украинские военные уничтожили 8 единиц тяжелой техники и десятки оккупантов

Киев • УНН

 • 304487 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. На Авдеевском направлении враг активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны отбили все атаки россиян и удержали позиции. За сутки воины ССО уничтожили 8 единиц тяжелой техники и десятки оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

Цитата

«Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны сорвали планы сумасбродного врага, отбили все атаки и удержали позиции», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что одними из первых в бой вступили воины ССО.

Так, по состоянию на сейчас в ходе удачно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных БПАК 3-го полка ССО уничтожено:

• пять танков
• одна БМП
• один БТР
• один бронеавтомобиль “Тигр”
• десятки единиц живой силы противника

«Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами!» - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Генштабе сообщалось, что украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении, отбивая десятки атак противника.

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