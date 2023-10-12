Авдеевка: украинские военные уничтожили 8 единиц тяжелой техники и десятки оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На Авдеевском направлении враг активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны отбили все атаки россиян и удержали позиции. За сутки воины ССО уничтожили 8 единиц тяжелой техники и десятки оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.
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«Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны сорвали планы сумасбродного врага, отбили все атаки и удержали позиции», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что одними из первых в бой вступили воины ССО.
Так, по состоянию на сейчас в ходе удачно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных БПАК 3-го полка ССО уничтожено:
• пять танков
• одна БМП
• один БТР
• один бронеавтомобиль “Тигр”
• десятки единиц живой силы противника
«Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами!» - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Генштабе сообщалось, что украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении, отбивая десятки атак противника.