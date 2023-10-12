Силы обороны отбили 7 атак россиян в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Украинские военные отбили 7 атак россиян в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку Ласточкино, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 7 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку Ласточкино, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области…», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
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Также Генштаб сообщил о ситуации на других направлениях:
· На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
· На Купянском направлении украинские воины отбили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.
· На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Ивановское, Клищеевка, Часов Яр Донецкой области.
· На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
· На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области.
"В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отмечается в сообщении.