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Президент Зеленский наградил 472 военных, 282 из них - посмертно

Президент Зеленский наградил 472 военных, 282 из них - посмертно

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 472 защитников, 282 из них – посмертно. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, передает УНН.

Детали

Согласно документам, награды назначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга, говорится на сайте Офиса президента.

Указом №687/2023 Президент постановил наградить 157 защитников, из них 130 – посмертно. Военным назначены ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", медали "За воинскую службу Украине" и "За спасенную жизнь".

Указом №688/2023 глава государства наградил 170 защитников, в том числе 112 – посмертно. Им назначены ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", медали "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Указом №689/2023 награждены 145 военнослужащих, 40 из них – посмертно. Защитникам назначены ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и «За мужество», медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу" и "Защитнику Отечества".

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