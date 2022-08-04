Президент закликав українців поширювати інформацію про українські інтереси

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У своєму зверненні Володимир Зеленський зазначив, що "просто огидно", коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей.

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"Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії.