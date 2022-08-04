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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Президент закликав українців поширювати інформацію про українські інтереси

Президент закликав українців поширювати інформацію про українські інтереси

Київ • УНН

 • 160654 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський закликав українців поширювати інформацію про українські інтереси за для перемоги України. Про це інформує УНН.

Деталі

У своєму зверненні Володимир Зеленський зазначив, що "просто огидно", коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей.

Цитата

"Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Українські Національні Новини

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