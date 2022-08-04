Президент призвал украинцев распространять информацию об украинских интересах

Детали

В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что "просто отвратительно", когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, воюющую против этих ценностей.

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"Поэтому нужно бороться, нужно бить террористов на нашей земле, нужно распространять информацию об украинских интересах и добывать для Украины успехи, одерживать победы. Каждому и каждой на своем уровне – и украинцам, и партнерам. Террор можно остановить только общей несгибаемой силой", - отметил Президент.

Напомним

Зеленский отреагировал на присоединение Швейцарии к седьмому пакету санкций ЕС против России.