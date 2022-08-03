Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

Цитата

"Швейцарія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу – і я вдячний за це. Коли така країна не залишається нейтральною в захисті цінностей і людської моралі – це дуже вагомий сигнал для всього світу", - йдеться у зверненні.

Додамо

У зв'язку з тривалою військовою інтервенцією Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада Швейцарії вперше ухвалила рішення ухвалити пакети санкцій, введені Європейським Союзом 23 і 25 лютого.

Тоді ж Швейцарія уперше, всупереч своєму нейтралітету, вирішила застосувати проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз.