Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії та подякував за те, що країна "переступила" через свій нейтралітет. Про це інформує УНН.
Цитата
"Швейцарія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу – і я вдячний за це. Коли така країна не залишається нейтральною в захисті цінностей і людської моралі – це дуже вагомий сигнал для всього світу", - йдеться у зверненні.
Додамо
У зв'язку з тривалою військовою інтервенцією Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада Швейцарії вперше ухвалила рішення ухвалити пакети санкцій, введені Європейським Союзом 23 і 25 лютого.
Тоді ж Швейцарія уперше, всупереч своєму нейтралітету, вирішила застосувати проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз.