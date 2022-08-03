Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42365 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 89664 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 127952 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 179323 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 176007 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173471 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149858 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116023 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109050 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312380 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
94 %
745 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 2 години
Популярнi новини

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 39347 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 30009 перегляди

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 24155 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 50527 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 21287 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 187118 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 312381 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572775 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516109 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716349 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 50527 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93521 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121069 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144060 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157545 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії

Київ • УНН

 • 118351 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії та подякував за те, що країна "переступила" через свій нейтралітет. Про це інформує УНН.

Цитата

"Швейцарія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу – і я вдячний за це. Коли така країна не залишається нейтральною в захисті цінностей і людської моралі – це дуже вагомий сигнал для всього світу", - йдеться у зверненні.

Додамо

У зв'язку з тривалою військовою інтервенцією Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада Швейцарії вперше ухвалила рішення ухвалити пакети санкцій, введені Європейським Союзом 23 і 25 лютого.

Тоді ж Швейцарія уперше, всупереч своєму нейтралітету, вирішила застосувати проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42