Зеленский отреагировал на присоединение Швейцарии к седьмому пакету санкций ЕС против России

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"Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Европейского Союза – и я благодарен за это. Когда такая страна не остается нейтральной в защите ценностей и человеческой морали – это очень весомый сигнал для всего мира", - говорится в обращении.

Добавим

В связи с длительной военной интервенцией России в Украине, 28 февраля Федеральный совет Швейцарии впервые принял решение принять пакеты санкций, введенные Европейским Союзом 23 и 25 февраля.

Тогда же Швейцария впервые, вопреки своему нейтралитету, решила применить против России такие же санкции, как и Европейский Союз.