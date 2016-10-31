Президент задекларував 26 млн доларів на банківському рахунку та сотню компаній

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26850 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 56423 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 72033 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141941 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204581 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192311 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212583 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197205 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152721 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153731 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
88 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 9199 перегляди

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

2 квітня, 19:39 • 7351 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 11064 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 7482 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 10334 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 484586 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319877 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381760 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493869 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125120 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184659 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127368 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162083 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185287 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Президент задекларував 26 млн доларів на банківському рахунку та сотню компаній

Президент задекларував 26 млн доларів на банківському рахунку та сотню компаній

Київ • УНН

 • 15206 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко вказав у своїй декларації кошти на банківських рахунках, мова йде про понад 26 млн доларів, а також більше сотні компаній кінцевим бенефіціром яких він виступає. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію глави держави, опубліковану в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій.

Щодо грошових активів Президента України, то на банківських рахунках П.Порошенко зберігає 540 тис. 478 грн та 26 млн 324 тис. 870 доларів та 14 тис.372 євро.

У дружини Петра Олексійовича задекларовано 71 тис. 146 грн та 8 тис. 943 євро у банківських збереженнях.

Внески до ПАТ“ЗНКІФ “Прайм Ессетс Кепітал” складають 8 млн 190 тис. грн. Президент України “позичив” у 2015  році третім особам 1 млн 111 тис. грн. та 3 млн 850 тис. доларів. Також він вказав заробітку плату розмірі 121 054 грн.

Готівкою гарант зберігає 60 тис. доларів та 900 тис. грн. Видатки очільника держави в 2015 році склали загалом — 161 млн 139 тис. 917 грн, а саме: цінні папери — 159 млн 878 тис. 738 грн; транспортний засіб — 480 тис. грн; твори мистецтва — 209 тис. 792 грн; комунальні платежі, а саме: газ — 176 тис. 44 грн; електроенергія — 395 тис. 343 грн.

Він також вказав у декларації перелік компаній кінцевих бенефіціаром яких він виступає — у переліку їх більше сотні, серед них, зокрема, “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Прайм Ессетс Кепітал”, “Максимум ТВ-Київ”, ПАТ “Київський завод експериментальних конструкцій”, “Завод “Ленінська кузня”, “Страхова компанія “Країна”, “Міжнародний Інвестиційний Банк”, “Телерадіокомпанія “НБМ”, “Телерадіокомпанія “Експрес-Інформ”, “Кондитерська корпорація “РОШЕН” та інші. Слід зауважити, що в деяких випадках країною де зареєстровано головний офіс вказано Іспанію, Нідерланди або ж Кіпр.

Також він є членом Всеукраїнської Благодійної Організації “Благодійний Фонд ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38