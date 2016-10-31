Президент задекларував 26 млн доларів на банківському рахунку та сотню компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко вказав у своїй декларації кошти на банківських рахунках, мова йде про понад 26 млн доларів, а також більше сотні компаній кінцевим бенефіціром яких він виступає. Про це УНН повідомляє з посиланням на декларацію глави держави, опубліковану в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій.
Щодо грошових активів Президента України, то на банківських рахунках П.Порошенко зберігає 540 тис. 478 грн та 26 млн 324 тис. 870 доларів та 14 тис.372 євро.
У дружини Петра Олексійовича задекларовано 71 тис. 146 грн та 8 тис. 943 євро у банківських збереженнях.
Внески до ПАТ“ЗНКІФ “Прайм Ессетс Кепітал” складають 8 млн 190 тис. грн. Президент України “позичив” у 2015 році третім особам 1 млн 111 тис. грн. та 3 млн 850 тис. доларів. Також він вказав заробітку плату розмірі 121 054 грн.
Готівкою гарант зберігає 60 тис. доларів та 900 тис. грн. Видатки очільника держави в 2015 році склали загалом — 161 млн 139 тис. 917 грн, а саме: цінні папери — 159 млн 878 тис. 738 грн; транспортний засіб — 480 тис. грн; твори мистецтва — 209 тис. 792 грн; комунальні платежі, а саме: газ — 176 тис. 44 грн; електроенергія — 395 тис. 343 грн.
Він також вказав у декларації перелік компаній кінцевих бенефіціаром яких він виступає — у переліку їх більше сотні, серед них, зокрема, “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Прайм Ессетс Кепітал”, “Максимум ТВ-Київ”, ПАТ “Київський завод експериментальних конструкцій”, “Завод “Ленінська кузня”, “Страхова компанія “Країна”, “Міжнародний Інвестиційний Банк”, “Телерадіокомпанія “НБМ”, “Телерадіокомпанія “Експрес-Інформ”, “Кондитерська корпорація “РОШЕН” та інші. Слід зауважити, що в деяких випадках країною де зареєстровано головний офіс вказано Іспанію, Нідерланди або ж Кіпр.
Також він є членом Всеукраїнської Благодійної Організації “Благодійний Фонд ПЕТРА ПОРОШЕНКА”