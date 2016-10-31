Президент задекларировал 26 млн долларов на банковском счету и сотню компаний

На банковских счетах П.Порошенко хранит 540 тыс. 478 грн и 26 млн 324 тыс. 870 долларов и 14 тис. 372 евро.

У жены Петра Алексеевича задекларировано 71 тыс. 146 грн и 8 тыс. 943 евро в банковских сбережениях.

Взносы в ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" составляют 8 млн 190 тыс. грн. Президент Украины "одолжил" в 2015 году третьим лицам 1 млн 111 тыс. грн. и 3 млн 850 тыс. долларов. Также он указал зарплату размере 121 054 грн.

Наличными гарант сохраняет 60 тыс. долларов и 900 тыс. грн. Расходы главы государства в 2015 году составили в целом - 161 млн 139 тыс. 917 грн, а именно: ценные бумаги - 159 млн 878 тыс. 738 грн; транспортное средство - 480 тыс. грн; произведения искусства - 209 тыс. 792 грн; коммунальные платежи, а именно: газ - 176 тыс. 44 грн; электроэнергия - 395 тыс. 343 грн.

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Он также указал в декларации перечень компаний конечным бенефициаром которых он выступает - в перечне их более сотни, среди них, в частности, "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал","Максимум ТВ-Киев", ПАО "Киевский завод экспериментальных конструкций" , "Завод "Ленинская кузница","Страховая компания "Краина", "Международный Инвестиционный Банк", "Телерадиокомпания "НБМ", "Телерадиокомпания "Экспресс-Информ", "Кондитерская корпорация "Рошен" и другие. Следует заметить, что в некоторых случаях страной где зарегистрирован главный офис указано Испанию, Нидерланды или Кипр.

Также он является членом Всеукраинской благотворительной организации "Благотворительный фонд Петра Порошенко"