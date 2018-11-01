Президент Вірменії призначив дату виборів до парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян в четвер підписав указ про розпуск законодавчого органу країни і призначення позачергових парламентських виборів на 9 грудня 2018 року. Відповідний указ опублікований на сайті глави вірменської уряду, передає УНН.
"Беручи до уваги вимоги статей 92 і 93 Конституції і беручи до уваги Статтю 149 (3) Конституції, розпустити Національні збори силою закону. Призначити позачергові вибори Національних зборів 9 грудня 2018 року", - йдеться в указі.
При цьому в документі йдеться, що він вступає в силу на наступний день після його офіційного оприлюднення, тобто завтра, 2 листопада.
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Раніше за інформацією Newsam, національні збори Вірменії вдруге не обрали прем'єр-міністра країни, єдиним претендентом на цю посаду є Нікола Пашинян.
Як уточнив ресурс, "за" або "проти" кандидатури політика ніхто не проголосував, утрималися 13 депутатів. Для обрання було необхідно 53 голоси.
Нагадаємо, в попередній раз національні збори Вірменії не обрали прем'єр-міністра 24 жовтня.
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30 жовтня стало відомо, що на посаду прем'єр-міністра Вірменії вже другий раз висунули кандидатуру Нікола Пашиняна.