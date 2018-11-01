Президент Армении назначил дату выборов в парламент

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 23215 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110370 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118433 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157277 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149090 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138764 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129430 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175005 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118176 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Президент Армении назначил дату выборов в парламент

Президент Армении назначил дату выборов в парламент

Киев  •  УНН

 • 9488 просмотра

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о роспуске законодательного органа страны и назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года. Соответствующий указ опубликован на сайте главы армянского правительства, передает УНН.

"Принимая во внимание требования статей 92 и 93 Конституции и принимая во внимание Статью 149 (3) Конституции, распустить Национальное собрание силой закона. Назначить внеочередные выборы Национального собрания 9 декабря 2018 года", - говорится в указе.

При этом в документе говорится, что он вступает в силу на следующий день после его официального обнародования, то есть завтра, 2 ноября.

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Ранее по информации Newsam, национальное собрание Армении во второй раз не избрало премьер-министра страны, единственным претендентом на этот пост является Никола Пашинян.

Как уточнил ресурс, "за" или "против" кандидатуры политика никто не проголосовал, воздержались 13 депутатов. Для избрания было необходимо 53 голоса.

Напомним, в предыдущий раз национальное собрание Армении не избрало премьер-министра 24 октября.

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30 октября стало известно, что на должность премьер-министра Армении уже второй раз выдвинули кандидатуру  Никола Пашиняна.

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