Президент Армении назначил дату выборов в парламент
Киев • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о роспуске законодательного органа страны и назначении внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года. Соответствующий указ опубликован на сайте главы армянского правительства, передает УНН.
"Принимая во внимание требования статей 92 и 93 Конституции и принимая во внимание Статью 149 (3) Конституции, распустить Национальное собрание силой закона. Назначить внеочередные выборы Национального собрания 9 декабря 2018 года", - говорится в указе.
При этом в документе говорится, что он вступает в силу на следующий день после его официального обнародования, то есть завтра, 2 ноября.
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Ранее по информации Newsam, национальное собрание Армении во второй раз не избрало премьер-министра страны, единственным претендентом на этот пост является Никола Пашинян.
Как уточнил ресурс, "за" или "против" кандидатуры политика никто не проголосовал, воздержались 13 депутатов. Для избрания было необходимо 53 голоса.
Напомним, в предыдущий раз национальное собрание Армении не избрало премьер-министра 24 октября.
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30 октября стало известно, что на должность премьер-министра Армении уже второй раз выдвинули кандидатуру Никола Пашиняна.