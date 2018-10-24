Парламент Армении не избрал премьер-министра

"Накануне парламентская фракция "Елк" выдвинула кандидатуру и.о премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Однако национальное собрание Армении не смогло избрать премьер-министра", - сказано в сообщении.



"Против" проголосовал один депутат, воздержались 11, "за" не проголосовал никто.

Выступая в парламенте перед выборами в среду, Пашинян призвал не голосовать за его кандидатуру, так как она была выдвинута только для соблюдения формальности.

Согласно Конституции, на седьмой день после отставки главы правительства заканчивается срок выдвижения кандидатов на пост премьера. С учетом того, что Пашинян подал в отставку с поста премьера 16-го октября, срок выдвижения кандидатов завершился 23-го октября, а заседание национального собрания было назначено на 24 октября.

В случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьера, право на участие в которых имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то национальное собрание распускается в силу права.

Напомним, премьер-министр Армении ранее заявил, что досрочные выборы в стране запланированы на декабрь, а это значит, что он должен уйти в отставку до 16 октября.



Ранее депутаты от бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) во вторник заявили о поддержке идеи премьер-министра Николы Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы в декабре.



Как сообщал УНН, в начале октября президент Армении Армен Саркисян, после очередной волны протестов в стране, подписал указы об освобождении от занимаемых должностей шестерых министров.



