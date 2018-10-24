Парламент Вірменії не обрав прем'єр-міністра

"Напередодні парламентська фракція "Елк" висунула кандидатуру в.о прем'єр-міністра Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра Вірменії. Однак національні збори Вірменії не змогло обрати прем'єр-міністра", - сказано в повідомленні.



"Проти" проголосував один депутат, утрималися 11, "за" не проголосував ніхто.

Виступаючи в парламенті перед виборами в середу, Пашинян закликав не голосувати за його кандидатуру, тому що вона була висунута тільки для дотримання формальності.

Згідно з Конституцією, на сьомий день після відставки глави уряду закінчується термін висунення кандидатів на пост прем'єра. З урахуванням того, що Пашинян подав у відставку з поста прем'єра 16-го жовтня, термін висування кандидатів завершився 23-го жовтня, а засідання національних зборів було призначено на 24 жовтня.

У разі необрання прем'єр-міністра через сім днів після голосування проводяться нові вибори прем'єра, право на участь в яких мають кандидати, висунуті як мінімум однією третиною від загального числа депутатів. Якщо прем'єр-міністр не обирається більшістю голосів від загального числа депутатів, то національні збори розпускається в силу закону.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії раніше заявив, що дострокові вибори в країні заплановані на грудень, а це значить, що він повинен піти у відставку до 16 жовтня.



Раніше депутати від колишньої правлячої Республіканської партії Вірменії (РПА) у вівторок заявили про підтримку ідеї прем'єр-міністра Миколи Пашиняна провести позачергові парламентські вибори в грудні.



Як повідомляв УНН, на початку жовтня президент Вірменії Армен Саркісян, після чергової хвилі протестів в країні, підписав укази про звільнення від займаних посад шістьох міністрів.



