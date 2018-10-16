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Прем'єр-міністр Вірменії подав у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пішов у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори. Про це він заявив в ефірі Громадського телебачення Вірменії, передає УНН.

Так, зазначається, що Пашинян підкреслив, що мета його відставки полягає не в тому, щоб уникнути взятих на себе зобов'язань, а "в тому, щоб довести оксамитову революцію до логічного кінця, шляхом швидких парламентських виборів".

"Підготуйтесь до нових перемог і до будівництва нової, могутньої, вільної і щасливої Вірменії", - сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії раніше заявив, що дострокові вибори в країні заплановані на грудень, а це означає, що він має піти у відставку до 16 жовтня.

Раніше депутати від колишньої правлячої Республіканської партії Вірменії (РПВ) у вівторок заявили про підтримку ідеї прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна провести позачергові парламентські вибори в грудні.

Як повідомляв УНН, на початку жовтня президент Вірменії Армен Саркісян, після чергової хвилі протестів в країні, підписав укази про звільнення з займаних посад шістьох міністрів.

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