Прем'єр-міністр Вірменії подав у відставку

Так, зазначається, що Пашинян підкреслив, що мета його відставки полягає не в тому, щоб уникнути взятих на себе зобов'язань, а "в тому, щоб довести оксамитову революцію до логічного кінця, шляхом швидких парламентських виборів".



"Підготуйтесь до нових перемог і до будівництва нової, могутньої, вільної і щасливої Вірменії", - сказав він.



Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії раніше заявив, що дострокові вибори в країні заплановані на грудень, а це означає, що він має піти у відставку до 16 жовтня.



Раніше депутати від колишньої правлячої Республіканської партії Вірменії (РПВ) у вівторок заявили про підтримку ідеї прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна провести позачергові парламентські вибори в грудні.



Як повідомляв УНН, на початку жовтня президент Вірменії Армен Саркісян, після чергової хвилі протестів в країні, підписав укази про звільнення з займаних посад шістьох міністрів.



