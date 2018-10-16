Премьер-министр Армении подал в отставку

Так, отмечается, что Пашинян подчеркнул, что цель его отставки заключается не в том, чтобы избежать взятых на себя обязательств, а "в том, чтобы довести бархатную революцию до логического конца, путем быстрых парламентских выборов".



"Подготовьтесь к новым победам и к строительству новой, мощной, свободной и счастливой Армении", - сказал он.



Напомним, премьер-министр Армении ранее заявил, что досрочные выборы в стране запланированы на декабрь, а это значит, что он должен уйти в отставку до 16 октября.



Ранее депутаты от бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) во вторник заявили о поддержке идеи премьер-министра Николы Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы в декабре.



Как сообщал УНН, в начале октября президент Армении Армен Саркисян, после очередной волны протестов в стране, подписал указы об освобождении от занимаемых должностей шестерых министров.



