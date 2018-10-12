Прем'єр Вірменії піде у відставку до 16 жовтня

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявиви, що дострокові вибори в країні заплановані на грудень, а це означає, що він має піти у відставку до 16 жовтня. Про це він повідомив в інтерв'ю France24, передає УНН.