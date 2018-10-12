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Прем'єр Вірменії піде у відставку до 16 жовтня

Прем'єр Вірменії піде у відставку до 16 жовтня

Київ • УНН

 • 11008 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявиви, що дострокові вибори в країні заплановані на грудень, а це означає, що він має піти у відставку до 16 жовтня. Про це він повідомив в інтерв'ю France24, передає УНН.

"Дострокові парламенські вибори мають відбутися 9 чи 10 грудня, тому я маю піти у відставку до 16 жовтня", - сказав він. 

Нагадаємо, депутати від колишньої правлячої Республіканської партії Армінії (РПА) у вівторок заявили про підтримку ідеї прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна провести позачергові парламентські вибори в грудні.

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Нагадаємо, раніше президент Вірменії Армен Саркісян, після нової хвилі протестів в країні, підписав укази про звільнення з займаних посад шістьох міністрів.

Нагадаємо, брат екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна, посол з особливих доручень Левон Саргсян, його син Нарек і дочка Ані звинувачуються в незаконному збагаченні і ухиленні від подання декларації про майно.

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