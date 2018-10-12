Премьер Армении уйдет в отставку до 16 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в стране запланированы на декабрь, а это значит, что он должен уйти в отставку до 16 октября. Об этом он сообщил в интервью France24, передает УНН.
"Досрочные парламентские выборы должны состояться 9 или 10 декабря, поэтому я должен уйти в отставку до 16 октября", - сказал он.
Напомним, депутаты от бывшей правящей Республиканской партии Арминии (РПА) во вторник заявили о поддержке идеи премьер-министра Николы Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы в декабре.
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Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян, после новой волны протестов в стране, подписал указы об освобождении от занимаемых должностей шестерых министров.
Напомним, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, посол по особым поручениям Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от представления декларации об имуществе.
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