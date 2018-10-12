Премьер Армении уйдет в отставку до 16 октября

КИЕВ. 12 октября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в стране запланированы на декабрь, а это значит, что он должен уйти в отставку до 16 октября. Об этом он сообщил в интервью France24, передает УНН.