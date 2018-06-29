Брат екс-президента Вірменії та його сім'я звинувачуються в незаконному збагаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Брат екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна, посол з особливих доручень Левон Саргсян, його син Нарек і дочка Ані звинувачуються в незаконному збагаченні і ухиленні від подання декларації про майно. Відповідну заяву в п’ятницю розповсюдила прес-служба Комітету державних доходів республіки, передає УНН.
“В ході обшуку квартири Нарека Саргсяна були знайдені документи на банківський вклад на суму 6,8 млн доларів на імена батька Саргсяна Левона Саргсяна і сестри Ані Саргсян. Левон Саргсян є послом з особливих доручень і, згідно із законодавством, повинен був представити цю суму в своїх деклараціях”, — повідомляється в релізі прес-служби відомства.
Як з’ясували слідчі Комітету держприбутків Вірменії, “члени сім’ї Саргсяна — син Нарек Саргсян і дочка Ані Саргсян теж не вказали в своїх деклараціях про вищезгадану суму”.
“У слідчому управлінні Комітету держдоходів Вірменії порушено кримінальну справу за фактом ухилення декларувати майно та незаконного збагачення”, — підкреслюється в повідомленні.
Брат екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна Левон Саргсян з 1998 року працював послом в декількох арабських країнах (Сирія, Туніс, Йорданія). З 2010 року Саргсян є послом з особливих доручень.
Як повідомляв УНН, Президент призначив посла України у Вірменії.