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Брат екс-президента Вірменії та його сім'я звинувачуються в незаконному збагаченні

Брат екс-президента Вірменії та його сім'я звинувачуються в незаконному збагаченні

Київ • УНН

 • 10271 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Брат екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна, посол з особливих доручень Левон Саргсян, його син Нарек і дочка Ані звинувачуються в незаконному збагаченні і ухиленні від подання декларації про майно. Відповідну заяву в п’ятницю розповсюдила прес-служба Комітету державних доходів республіки, передає УНН.

“В ході обшуку квартири Нарека Саргсяна були знайдені документи на банківський вклад на суму 6,8 млн доларів на імена батька Саргсяна Левона Саргсяна і сестри Ані Саргсян. Левон Саргсян є послом з особливих доручень і, згідно із законодавством, повинен був представити цю суму в своїх деклараціях”, — повідомляється в релізі прес-служби відомства.

Як з’ясували слідчі Комітету держприбутків Вірменії, “члени сім’ї Саргсяна — син Нарек Саргсян і дочка Ані Саргсян теж не вказали в своїх деклараціях про вищезгадану суму”.

“У слідчому управлінні Комітету держдоходів Вірменії порушено кримінальну справу за фактом ухилення декларувати майно та незаконного збагачення”, — підкреслюється в повідомленні.

Брат екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна Левон Саргсян з 1998 року працював послом в декількох арабських країнах (Сирія, Туніс, Йорданія). З 2010 року Саргсян є послом з особливих доручень.

Як повідомляв УНН, Президент призначив посла України у Вірменії.

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