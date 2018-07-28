Суд заарештував колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна

Адвокат Кочаряна Рубен Саакян відмовився коментувати рішення суду, заявивши, що воно буде оскаржено. За словами вірменського екс-лідера, в суботу опівдні буде проведена спеціальна прес-конференція.

Спеціальна слідча служба Вірменії у четвер пред’явила Кочаряну звинувачення в насильницькому поваленні конституційного ладу в 2008 році і звернулася до суду для вибору арешту в якості запобіжного заходу. В той же день екс-президент країни був допитаний слідчими у рамках кримінальної справи про вбивства на протестних акціях опозиції 1 березня 2008 року. Сам Кочарян назвав висунуті проти нього звинувачення “помстою і політичним переслідуванням”.

ССС у четвер також звинуватила генерального секретаря Організації Договору про колективну безпеку Юрія Хачатурова в поваленні конституційного ладу в 2008 році і звернулася до суду для вибору арешту в якості запобіжного заходу. Слухання у цій справі проводиться в ці хвилини.

Нагадаємо, брат екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна, посол з особливих доручень Левон Саргсян, його син Нарек і дочка Ані звинувачуються в незаконному збагаченні і ухиленні від подання декларації про майно.