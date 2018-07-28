Суд арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Суд общей юрисдикции Еревана принял решение об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (занимал пост в 1998-2008 годах), обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году. Заседание суда транслировалось в пятницу по местным новостных порталов, информирует УНН.
Адвокат Кочаряна Рубен Саакян отказался комментировать решение суда, заявив, что оно будет обжаловано. По словам армянского экс-лидера, в субботу в полдень будет проведена специальная пресс-конференция.
Специальная следственная служба Армении в четверг предъявила Кочаряну обвинения в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день экс-президент страны был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. Сам Кочарян назвал выдвинутые против него обвинения "местью и политическим преследованием".
ССС в четверг также обвинила генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Слушания по этому делу проводится в эти минуты.
Напомним, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, посол по особым поручениям Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани обвиняются в незаконном обогащении и уклонении от подачи декларации об имуществе.