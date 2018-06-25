Протести в Вірменії: активісти знову вимагають відставки мера Єревана
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Група демонстрантів сьогодні з раннього ранку в понеділок блокувала головний вхід до мерії Єревану, вимагаючи відставки мера Єревана Тарона Маркаряна. Причиною протесту стало розслідування, відео якого було оприлюднено напередодні пізно ввечері. Ініціатором розслідування став нинішній помічник прем'єр-міністра Арен Мкртчян. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Азатутюн".
Відповідно до опублікованого матеріалу, "Тарон Маркарян, все своє життя займаючи лише державні пости, нажив досить велике багатство".
Відео викликало невдоволення громадян. Вони кажуть, що будівля мерії Єревану вже перетворилося в "місце злочину", і що їм можуть займатися тільки представники правоохоронних органів.
"Вчора було опубліковано відео, де перераховані всі злочини. Одна справа, коли люди щось чують і приходять до висновків, інша справа, коли поширюється відео, а готує це відео посадова особа. Ми віримо цьому. Зараз це наш спосіб протесту. Ми вимагаємо відставки Тарона Маркаряна", - заявив один з демонстрантів.
Пізніше вхід до мерії був розблокований.
Як відмітив одін з активістів Мікаел Маркарян, акція припиняється, оскільки радник прем'єр-міністра Вірменії по боротьбі з корупцією Арен Мкртчян написав, що матеріалами справи займеться Служба національної безпеки.
Як повідомляв УНН, група опозиціонерів, незадоволених роботою мера Єревана Тарона Маркаряна, в середу 16 травня провела акцію протесту біля стін мерії, а потім увірвалася в саму будівлю, вимагаючи зустрічі з градоначальником і його відставки.