Протесты в Армении: активисты вновь требуют отставки мэра Еревана
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Группа демонстрантов сегодня с раннего утра в понедельник блокировала главный вход в мэрию Еревана, требуя отставки мэра Еревана Тарона Маркаряна. Причиной протеста стало расследование, видео которого было обнародовано накануне поздно вечером. Инициатором расследования стал нынешний помощник премьер-министра Арен Мкртчян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Азатутюн".
Согласно опубликованному материалу, "Тарон Маркарян, всю свою жизнь занимая лишь государственные посты, нажил довольно большое богатство".
Видео вызвало недовольство граждан. Они говорят, что здание мэрии Еревана уже превратилось в "место преступления", и что им могут заниматься только представители правоохранительных органов.
"Вчера было опубликовано видео, где перечислены все преступления. Одно дело, когда люди что-то слышат и приходят к выводам, другое дело, когда распространяется видео, а подготавливает это видео должностное лицо. Мы верим этому. Сейчас это наш способ протеста. Мы требуем отставки Тарона Маркаряна", - заявил один из демонстрантов.
Позже вход в мэрию был разблокирован.
Как отметил один из активистов Микаел Маркарян, акция приостанавливается, поскольку советник премьер-министра Армении по борьбе с коррупцией Арен Мкртчян написал, что материалами дела займется Служба национальной безопасности.
Как сообщал УНН, группа оппозиционеров, недовольных работой мэра Еревана Тарона Маркаряна, в среду 16 мая провела акцию протеста у стен мэрии, а потом ворвалась в само здание, требуя встречи с градоначальником и его отставки.