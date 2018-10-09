Більшість депутатів парламенту Вірменії висловилася за дострокові вибори в грудні

"Після відставки Пашиняна і до виборів не повинен бути обраний новий прем'єр-міністр, а діючий парламент - розпущений", - зазначено в заяві.

Під заявою підписалися депутати Ашот Арсенян, Алік Саркісян, Артак Саркісян, Арман Саакян, Тачат Вардапетян, Акоп Гарникович Акопян, Ширак Торосян, Князь Гасанов, Арсен Михайлов, Арутюн Карапогосян, Самвел Алексанян, Нагапет Геворкян, Араік Григорян, Ишхан Закарян.



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Раніше за інформацією ТАСС , з аналогічними заявами виступили парламентські фракції "Елк" (дев'ять з усього 105 депутатів парламенту) і "Царукян" (31 з 105 депутатів). Це означає, що більшість парламентаріїв виступають за дострокові вибори в грудні.



Нагадаємо, раніше президент Вірменії Армен Саркісян, після нової хвилі протестів в країні, підписав укази про звільнення з займаних посад шістьох міністрів.