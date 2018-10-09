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Більшість депутатів парламенту Вірменії висловилася за дострокові вибори в грудні

Більшість депутатів парламенту Вірменії висловилася за дострокові вибори в грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Депутати від колишньої правлячої Республіканської партії Вірменії (РПВ) у вівторок заявили про підтримку ідеї прем'єр-міністра Нікола Пашиняна провести позачергові парламентські вибори в грудні. Про це йдеться в заяві, поширеній рядом депутатів Національних Зборів Вірменії. Це означає, що більшість парламентаріїв виступають за дострокові вибори в грудні, передає УНН з посиланням на News.am.

"Після відставки Пашиняна і до виборів не повинен бути обраний новий прем'єр-міністр, а діючий парламент - розпущений", - зазначено в заяві.

Під заявою підписалися депутати Ашот Арсенян, Алік Саркісян, Артак Саркісян, Арман Саакян, Тачат Вардапетян, Акоп Гарникович Акопян, Ширак Торосян, Князь Гасанов, Арсен Михайлов, Арутюн Карапогосян, Самвел Алексанян, Нагапет Геворкян, Араік Григорян, Ишхан Закарян.

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Раніше за інформацією ТАСС , з аналогічними заявами виступили парламентські фракції "Елк" (дев'ять з усього 105 депутатів парламенту) і "Царукян" (31 з 105 депутатів). Це означає, що більшість парламентаріїв виступають за дострокові вибори в грудні.

Нагадаємо, раніше президент Вірменії Армен Саркісян, після нової хвилі протестів в країні, підписав укази про звільнення з займаних посад шістьох міністрів.

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