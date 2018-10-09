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Большинство депутатов парламента Армении высказалось за досрочные выборы в декабре

Большинство депутатов парламента Армении высказалось за досрочные выборы в декабре

Киев  •  УНН

 • 14934 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Депутаты от бывшей правящей Республиканской партии Арминии (РПА) во вторник заявили о поддержке идеи премьер-министра Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы в декабре. Об этом говорится в заявлении, распространенном рядом депутатов Национального Собрания Армении. Это означает, что большинство парламентариев выступают за досрочные выборы в декабре, передает УНН со ссылкой на News.am. 

"После отставки Пашиняна и до выборов не должен быть избран новый премьер-министр, а действующий парламент – распущен", - отмечено в заявлении.

Под заявлением подписались депутаты Ашот Арсенян, Алик Саркисян, Артак Саркисян, Арман Саакян, Тачат Вардапетян, Акоп Гарникович Акопян, Ширак Торосян, Князь Гасанов, Арсен Михайлов, Арутюн Карапогосян, Самвел Алексанян, Нагапет Геворкян, Араик Григорян, Ишхан Закарян.

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Ранее по информации ТАСС, с аналогичными заявлениями выступили парламентские фракции "Елк" (девять из всего 105 депутатов парламента) и "Царукян" (31 из 105 депутатов). Это означает, что большинство парламентариев выступают за досрочные выборы в декабре.

Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян, после новой волны протестов в стране, подписал указы об освобождении от занимаемых должностей шестерых министров.

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