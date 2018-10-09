Большинство депутатов парламента Армении высказалось за досрочные выборы в декабре

"После отставки Пашиняна и до выборов не должен быть избран новый премьер-министр, а действующий парламент – распущен", - отмечено в заявлении.

Под заявлением подписались депутаты Ашот Арсенян, Алик Саркисян, Артак Саркисян, Арман Саакян, Тачат Вардапетян, Акоп Гарникович Акопян, Ширак Торосян, Князь Гасанов, Арсен Михайлов, Арутюн Карапогосян, Самвел Алексанян, Нагапет Геворкян, Араик Григорян, Ишхан Закарян.



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Ранее по информации ТАСС, с аналогичными заявлениями выступили парламентские фракции "Елк" (девять из всего 105 депутатов парламента) и "Царукян" (31 из 105 депутатов). Это означает, что большинство парламентариев выступают за досрочные выборы в декабре.



Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян, после новой волны протестов в стране, подписал указы об освобождении от занимаемых должностей шестерых министров.