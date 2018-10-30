Пашиняна снова выдвинули на пост премьера Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На должность премьер-министра Армении уже второй раз выдвинули кандидатуру Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении армянской службы "Радио Свобода", передает УНН.
По информации издания, кандидатуру Пашиняна выдвинули парламентские фракции "Царукян" и "Элк", а также ряд депутатов, которые ранее покинули фракцию Республиканской партии Армении.
Отмечается, что срок выдвижения кандидатов на пост премьер-министра закончился сегодня, 30 октября, в 18:00.
Как отмечает издание, предъявлено только одну кандидатуру - Никола Пашиняна.
Напомним, 16 октября Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы.
Как сообщал УНН, 24 октября 2018 года национальное собрание Армении не выбрало премьер-министра.
Накануне парламентская фракция "Элк" выдвинула кандидатуру и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.